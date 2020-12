Må møte i retten

Miljøaktivist Rune Haaland mener han ikke har gjort noe ulovlig og nekter å betale bota han fikk etter vindkraftdemonstrasjonen på Haramsøya. I januar må han møte i Sunnmøre tingrett, fordi han ikke vil betale boten på 12.000. Han er tiltalt for å ha stilt seg i vegen og hindret lovlig anleggstrafikk og for å ha unnlat å etterkomme politiets pålegg om å forlate

ferga MF Austevoll. Haaland sier til NRK at han mener dette ar en nødvergesak og det handler om å forsvare naturen. Det var Sunnmørsposten som først meldte om saka.