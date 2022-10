Må kutte stillinger

Hustadvika kommune må trolig kutte et betydelig antall stillinger i årene som kommer. Akkurat nå jobber administrasjonen med å konkretisere hvilke innsparingstiltak som kan gjennomføres for å få driften i balanse. Det skriver Romsdals Budstikke. Til avisen sier kommunens økonomisjef, Ole Rødal, at de ser for seg å måtte kutte i driften og antall stillinger.