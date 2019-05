Må kutte kraftig

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik skriv i si innstilling til fylkesutvalet at fylkeskommunen kan hamne på ROBEK-lista, og med det bli underlagt økonomisk kontroll i 2024 eller 2025. Guttelvik meiner at ein må redusere driftsnivået kraftig, og at dette vil tvinge fram samanslåing av klassar, talet på utdanningstilbod må reduserast, og spesielt dyre tilbod må leggast ned. Innan samferdselssektoren må ein redusere ferjeruter, båtrute og busstilbod. Fylkesutvalet møtes i neste veke.