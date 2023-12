Må kutte i Tingvoll

I går vedtok Tingvoll kommunestyre budsjettet for de neste fire årene. Budsjettet forutsetter at kommunen klarer å redusere antallet årsverk. Det skriver Tidens Krav. Alle deler av kommunen blir berørt.

– Vi legger inn lønnskutt på alle enheter. Men vi skal så langt det går, unngå oppsigelser og dramatikk, presiserer kommunedirektør Odd Arild Bugge til avisen.

Ifølge Tidens Krav er årsaken til at nedbemanningen er en forutsetning for neste års budsjett, at kommunen har brukt for mye penger i 2023.