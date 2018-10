Må kutte 90 stillinger

Kristiansund kommune må ta ned driften med inntil 90 stillinger over to år. Det kom frem på et orienteringsmøte i dag. 44 millioner skal tas fra pleie og omsorg, 10 millioner på administrasjon, kultur og teknisk, mens skole og barnehager må kutte fem millioner hver. Det skriver Tidens Krav (krever innlogging).