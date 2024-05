Må i fengsel i ett år og fem måneder

En 50 år gammel mann er dømt til fengsel i ett år og fem måneder for å ha skaffet seg seksuell omgang med en 16 år gammel jente og utnyttet henne i en sårbar situasjon. Mannen er også dømt for seksuelt krenkende adferd. Han skal ha sendt flere nakenbilder til unge jenter under 16 år uten deres samtykke. Mannen må i tillegg til fengselsstraff betale erstatning på 120.000 kroner.