Må i fengsel for vold mot datteren

En mann i slutten av 30-åra må sone ti måneder i fengsel for vold mot sin nå 12 år gamle datter. Ifølge Sunnmøre tingrett skal han ha slått henne ulike steder på kroppen, både med flat og knytta hånd, og også med et belte og kjøkkenredskap. Retten finner det skjerpende at volden ble utført av den eneste omsorgspersonen jenta hadde, og mannen må betale 70 000 kroner i erstatning.