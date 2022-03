Må i fengsel for forsikringssvindel

Ein nordmørsmann i 30-åra er dømd til fengsel i 45 dagar for forsikringssvindel. Mannen bad forsikringsselskapet om erstatning på over 130 000 kroner etter at bilen hans havarerte. Ifølgje retten var mannen klar over at bilen var trimma, og at dette ikkje gav han rett til utbetaling. No må han i fengsel og betale 3000 kroner i sakskostnader.