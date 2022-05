Må i fengsel for bedrageri

En 38 år gammel sunnmørsmann må sone seks måneder i fengsel for bedrageri og falsk anmeldelse. Straffen er en fellesstraff med en tidligere dom. Mannen har blant annet oppgitt til et forsikringsselskap at han var blitt frastjålet eiendeler til en verdi av tilsammen rundt 86.000 kroner gjennom et tyveri som ikke hadde funnet sted.