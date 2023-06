Må i fengsel etter tjuveri

Ein mann i slutten av tjueåra er dømd til fengsel i 60 dagar, for grovt tjuveri og brot på besøksforbod. Ifølgje dommen, kom han seg inn i ein bustad ved å bruke koden på ein dørlås. Deretter tok han eit bankkort og fekk ut over seks tusen kroner. Dette skjedde dagen etter at han fekk eit forbod mot å besøke personen som budde i bustaden.