Må i fengsel etter NAV-svindel

Ei kvinne i 40-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i 15 dagar for å ha svindla NAV for over 100.000 kroner då ho ikkje gav opp alt ho hadde jobba for ein arbeidsgjevar. Kvinna gav dessutan feil forklaring om kva som hadde skjedd.