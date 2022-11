Må i fengsel etter å ha slått kvinne med vinglass

En 20 år gammel kvinne fra Sunnmøre er dømt til fengsel i sju måneder for grov vold mot en annen kvinne.

Under et nachspiel i januar i år slo hun en annen kvinne i bakhodet med et vinglass som ble knust. Deretter slo hun kvinnen i ansiktet med det knuste vinglasset.

Kvinnen fikk et kutt i bakhodet og i ansiktet. Hun har hatt fysiske og psykiske plager i ettertid.

Domfelte må betale erstatning til kvinnen på tilsammen litt over 43.000 kroner.