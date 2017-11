Må i fengsel etter å ha bitt av deler av en annen manns øre

I februar 2017 var mannen ute på byen på Nordmøre. Der dultet han borti en bekjent, før han tok kvelertak på han. Fornærmede gjorde det samme tilbake. Sammenstøtet utviklet seg til et basketak som endte med at den domfelte bet fornærmede i øret slik at en bit falt av.

Fornærmede var sykemeldt i tre uker etter hendelsen.

Erkjente seg skyldig

Under hovedforhandlingen innrømmet mannen å ha bitt fornærmede, men husker i liten grad detaljene rundt tildragelsen. Retten mener likevel handligen var utført med forsett, og at situasjonen var uprovosert.

Det er ifølge dommen skjerpende at et menneskebitt innebærer fare for infeksjoner, og allmennpreventive hensyn tilsier at det skal reageres med ubetinget fengsel av en ikke ubetydelig lengde.

Mannen er tidligere dømt for fire andre voldslovbrudd og dette har også hatt betydning for straffeutmålingen. Siden mannen tilsto skal han ha tilståelsesrabatt, men han er også dømt for et tilfelle av bedrageri og et annet voldslovbrudd han ikke har sonet for. Retten gir derfor en samlet straff på ni måneders fengsel.

Mannen må også betale fornærmede 30.000 kroner i erstatning.