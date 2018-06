Må halde seg borte frå Moa

Ei kvinne og ein mann i godt vaksen alder er pålagde å halde seg unna butikkane på Moa i Ålesund, etter at dei har vedgått at dei i dag stal varer frå fleire butikkar. Dei to er også mistenkte for å ha forsøkt å bruke stolne bankkort andre stadar i distriktet, seier operasjonsleiar hos politiet John Bratland. Mann er også meldt for å ha køyrt utan gyldig førarkort.