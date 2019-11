Må halde fram med satsinga

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) meiner framtida for norske verft ser lysare ut, sjølv om mange framleis slit. Han legg vekt på at det no må satsast på omstilling mot grøn skipsfart. – Vi må halde fram med å satse på maritim industri, seier Isaksen.