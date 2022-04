Må ha hjelp til regnskapet

Møre og Romsdal fylke må ha hjelp fra Vestland fylke for å få behandlet regnskapet for fjoråret. Det skriver Sunnmørsposten. Ifølge avisa Tidens Krav er det en fastlåst konflikt mellom kontrollutvalget og Møre og Romsdal revisjon som kan føres tilbake til godkjennelsen av regnskapet for 2019.

Onsdag ble fylkesutvalget hasteinnkalt til et lukket møte. Striden mellom fylkeskommunen sitt kontrollorgan og revisjonen må løses raskt, sier Høyres gruppeleder i fylkestinget, Anders Riise til NRK.