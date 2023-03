Må framleis jobbe med omstilling

– Helse Møre og Romsdal må framleis jobbe med omstilling - ikkje berre for å betre økonomien men også for å bygge solide fagmiljø, seier styreleiar Ingve Theodorsen. For eit par månader sidan låg helseføretaket an til eit underskot på 50 millionar kroner, men så kom regjeringa med ei ekstraløyving som betra situasjonen.