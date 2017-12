Må fjerne avfall i gruvesjakt

Miljødirektoratet varslar at dei vil pålegge Nærings- og fiskeridepartementet å fjerne ulovleg lagra avfall frå personsjakta ved gamle Rødsand Gruber på Rausand i Nesset. Under ei synfaring tidlegare i haust blei det avdekt 25 til 30 sekkar med farleg avfall inne i gruva og gassutvikling i personellsjakta som er fylt med vann. Ein veit ikkje kven som har lagra avfallet, og sidan staten no eig dei gamle gruvene, får departementet ansvar med å fjerne avfallet innan 1.mai neste år.