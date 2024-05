Må droppe krav om minstelønn på skjenking

I forslag til alkoholplan i Kristiansund vert kravet om at serveringsstader må ha tariffavtale for å servere alkohol kutta. Det skriv Tidens Krav. Bystyret vedtok å innføre desse reglane for utelivsbransjen, men ifylgje kommunedirektøren er eit slik krav ikkje lovleg etter alkohollova. Det er Arbeidstilsynet som skal kontrollere at bedriftene ikkje betaler mindre enn minstelønn.