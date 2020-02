Må brøyte og strø

Ein bil har køyrt av vegen på Øvrebust i Stordal. Ein bil og ein person var involverte, og politiet har vore i kontakt med føraren. Bilen er ikkje til hinder for anna trafikk. Politiet melder at det har vore nokre uhell på vanskeleg føre i morgontimane. Mannskap er difor kalt ut for å brøyte og strø.