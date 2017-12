Må bremse trykket på Innerdalen

Innerdalen landskapsvernområde er med sine 50 år Norges eldste landskapsvernområde. Det har gitt Innerdalen og Renndølssetra ekstra oppmerksomhet og stort besøk. Mange kommer for å oppleve naturperla på Nordmøre som mange kaller Norges vakreste fjelldal. Her får de kunnskap om landskapsvern og kan lære om hvordan Innerdalen var først ut og fikk statusen sin i ei tida da få tenkte på natur- og miljøvern.

Se også: Fra markeringa av Innerdalen landskapsvernområde 50 år

– Omsetninga har økt med 30 prosent, slik den også gjorde i fjor. Det må vi vel kalle vellykka, sier driver Eystein Opdøl.

Driveren gleder seg over trykket som er på fjellturisme og toppturturisme, og at det trekker forskjellige folketyper. Mange barnefamilier kommer fordi det er lett tilgjengelig og barna vil oppleve dyra på setra. I tillegg ser de mye fjellfolk gjennom hele sommeren som skal på toppturer eller går i alle fjella rundt Innerdalen. Da overnatter de gjerne et par døgn på setra.

Driverne av Renndølsetra, Eystein Opdøl og Jan Håvard Knee tar en liten pause i den ellers så travle turistsesongen på Renndølsetra. Foto: Gunnar Sandvik

Det gode ryktet sprer seg

Driverne av Renndølsetra har liten kontroll med hvordan det gode ryktet om Innerdalen sprer seg rundt i verden. I dag skjer det med sosiale medier som Facebook og Instagram.

– Folk legger ut bilder og videoer av hvor kjekt det er. Så hvordan vi skal ta imot folk og håndtere dette, det er ei utfordring både for verneområdet og oss som grunneiere, sier Opdøl.

Bekymring over miljøbelastninga

Sauene på Renndølsetra er et ekstra aktivum i tillegg til naturen i Innerdalen Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Men mye folk betyr også ei stor og økende belastning på naturen og miljøet i det sårbare landskapsvernområdet.

– Ja, vi er bekymra og tenker på det hele tida, sier Eystein Opdøl. Vi har vært på møte sist uke i verneområdstyret for Trollheimen og der arbeider de nå med å lage en besøksstrategi. Vi må tenke på at det ikke må bli for mye folk og vi må finne ut hvordan vi skal løse dette.

Opdøl mener likevel ikke at trykket er blitt så stort at det setter varige spor. Men de må tenke nytt både rundt parkering og noen av de gamle lokalene.

– Det vokser fortere enn vi rekker å tenke, sier Opdøl. Vi kan ikke bare bygge ut dette og risikere å ende opp som et hotell og må derfor bruke tid på å finne rette løsning.

– Men er det fullt, så må bare folk bestille tidligere på året om de vil ha plass. For dagsturistene kan det bli litt venting, men jeg tror nå de fleste har det fint uansett, sier Eystein Opdøl.

I år har de bygd lager og meieri i et nytt lafta bygg. Dette blir privatbolig for dem som bor og driver setra Foto: Gunnar Sandvik

Neste oppgave for driveren av Renndølsetra blir nå å gå gjennom bookingen for neste år, for den har han ikke hatt tid til å åpne.

– Nå haster det også, siden den nærmer seg jul og mange gir bort overnatting på Renndølsetra som gavekort til jul. Så dette må jeg får ordnet nå, sier Eystein Opdøl.