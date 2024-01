Må betale tilbake millionar

Ørsta kommune må betale tilbake 2, 6 millionar kroner til NVE. Det har Energidepartementet bestemt, skriv Møre-Nytt. Kommunen brukte pengar dei fekk i skjønnsmidlar frå statsforvaltaren på fonnvernet ovanfor Vallabøen.

Avisa skriv at NVE meinte dette var feil bruk av midlar, då det ikkje er høve til å nytte eit tilskot frå ein annan statleg instans for å dekkje eigendelen. Ørsta kommune meinte dette var urimeleg, og klaga. Men Energidepartementet har no støtta NVE.