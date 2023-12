Må betale mindre i forskot

Frå årsskiftet blir kravet til forskotsbeløp for AutoPASS-ferjekort kutta med ein tredel.

Det betyr at ein ikkje treng å binde opp like mykje pengar for å få rabatt.

Dette gjeld både for privatpersonar og bedriftskundar, opplyser Samferdselsdepartementet.