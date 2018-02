Må betale millionerstatning

If Skadeforsikring må betale 1,5 millioner kroner i erstatning til en jente etter en ulykke i Sunndal alpinsenter i 11. januar 2011. Det skriver Tidens Krav. Nordmøre tingrett skriver i en dom at ulykken skyldes uaktsomhet fra alpinsenterets side ved plassering, utforming og manglende sikring, og at jenta derfor har rett på erstatning.