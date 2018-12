Må betale meir til byggefirma

Ei kvinne er i tingretten dømt til å betale nesten 235.000 kroner til eit byggefirma på Nordmøre. Byggefirmaet sende eit krav på gjenståande betaling for arbeid på bustaden til kvinna, medan ho meinte ho hadde betalt meir enn det avtalte, og kravde dette tilbakebetalt. Retten viser til at det ikkje er nokon skriftleg avtale, og kvinna må difor betale innan to veker etter at domen er forkynt.