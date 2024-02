Må betale lønn til tilsette

Styremedlem i ei bedrift på Nordmøre er dømt til å betale i overkant av 1,2 millionar kroner til to tidlegare tilsette.

Dei to gjekk til sak fordi dei meinte at dei hadde blitt oppsagd ulovleg. Dei to var utanlandske satsborgarar og det var utfordrande kommunikasjon mellom partane.

Det var mellom anna strid om dei to hadde sagt opp sjølv, eller om arbeidsgivar sin avskjed var ulovleg. Retten meiner at det ikkje var ein gyldig avskjed og at denne derfor var ulovleg. Fordi styret ikkje hadde overheldt som tilsynsplikt blir dei heldt ansvarlege.

I tillegg blei styret i bedrifta, som no er konkurs, dømt til å betale sakskostnadane som var på i overkant av 637.000 kroner