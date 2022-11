Må betale erstatning

Havila Kystruten Operations AS må betale vel 3 millionar kroner i erstatning til molde-selskapet Norwegian Marine Interior AS.

Dette er omtrent halvparten av det Norwegian Marine Interior AS kravde for ekstra for arbeid ombord på «Havila Capella» og «Havila Castor».

Retten slår fast at arbeidet blei meir omfattande enn venta, og at molde-selskapet har krav på betaling for deler av dette.

I tillegg må Havila betale utgiftene til fagkunnige dommarar i saka, slår tingretten fast.