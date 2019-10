Må betale erstatning

En tidligere MFK-spiller nådde ikke frem med sin anke over erstatningsspørsmålet i voldtektssaken mot ham. Ankesaken skulle gått for retten denne uka, men den ble det ikke noe av da vedkommende ikke møte opp. Retten har likevel tatt stilling til om fotballspillerens anke av erstatningsdommen skulle avvises, siden han ikke møtte opp til sin egen anke. Det har retten nå konkludert med, og spilleren må nå betale 150 000 kroner i erstatning til kvinna. Mannens forsvarer sier til rbnett at de vurderer å anke dommen.