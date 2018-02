Må betale dagbøter

Campingplasseigar Hans Muri i Norddal må betale 1500 kroner dagleg i dagbøter, for å ha ulovleg bygd fiskeplassar for funksjonshemma i Valldøla. Kommunen har slått fast at anlegget er lagt meir omfattande enn omsøkt, og at det skal fjernast frå det verna vassdraget. Dagbøtene starta å løpe 1. februar.