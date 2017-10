Må betale bot for lekter

Ei nordmørskvinne må betale 10 000 kroner i bot etter at lekteren ho eigde sokk. Kvinna kjøpte huslekteren hausten 2012, men unnlet å vedlikehalde han, slik at han først dreiv på land og deretter sokk i Lesundet i Aure over to år seinare. I domen kjem det fram at deler av huset på lekteren blei liggande i sjøen og var til stor risiko. Aure kommune vurderer å kreve kvinna for 150 000 kroner i erstatning for oppryddingsarbeidet.