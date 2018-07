Må avvikle gardsdrift

Drivarane av to gardsbruk i Romsdal må avvikle drifta. Det har Frostating lagmannsrett avgjort. Mattilsynet hevdar drivarane i årevis har vanskjøtta dyra sine alvorleg, og varsla tidlegare i vår at gardane kunne bli tvangsavvikla. Drivarane er ikkje samd i vurderingane, og anka avgjerda til lagmannsretten, men tapte. Tidlegare i vår rykte Mattilsynet ut med politi og fekk tvangsslakta over 60 dyr på ein av gardane i Fræna.