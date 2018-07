Må ansette flere lærere

1.360 nye lærere må være på plass til skolestart for å oppfylle den nye lærernormen. Utdanningsforbundet frykter at mange kommuner er sent ute med å rekruttere. Totalt må 130 av landets 426 kommuner skaffe nye lærere for å oppfylle normen. Det melder NTB.