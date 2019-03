Lysner for Møreaksen og Hafast

De som jobber for ny vei mellom Ålesund og Molde sier det haster med å få avklart hvor veien skal gå mellom Vestnes og Ørskog. I dag var regionråda for Sunnmøre og Romsdal i Oslo i møte med samferdselsministeren og de pekte også på hvor viktig det er å få til kryssing av Storfjorden mellom Hareid og Sulesund. Fylkesordfører Jon Aasen var også på møtet og han er fornøyd med at det nå lysner for Møreaksen og Hafast. – Statsråden inviterer jo nå til en ny NTP-prosess der regionene må avklare mer på forhånd og spisse sitt budskap. Det er jeg veldig enig i for da ligger det an til mindre omkamper.