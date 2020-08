Lyser ut 44 deltidsstillingar

Nordmøre og Romsdal brann og redning skal tilsette 44 nye brannkonstablar i deltidsstillingar, og så mange stillingar har dei aldri lyst ut på ein gong før. Ved enkelte stasjonar blir dette gjort for å betre beredskapen, andre stader for å erstatte tilsette som går av for pensjon. Det trengs brannkonstablar ved 11 brannstasjonar og hjelpemannskap ved fire branndepot.