Lynnedslag forsinker fly fra Vigra

Flyavgang DY410 som gikk fra Oslo til Ålesund i ettermiddag ble truffet av lynet da det var i lufta.

Flyet landet i Ålesund like før klokken 16, men får ikke fly videre igjen før det er blitt undersøkt av en tekniker. Det fører til at flere passasjerer som skulle ta det samme flyet tilbake til Oslo blir sittende fast på Vigra inntil videre.

– Rutinene ved et lynnedslag er at flyet må sjekkes av en teknikker. Han er på vei til Ålesund fra Oslo nå, og må vurdere om det er behov for å sette inn et nytt fly eller ikke, forteller kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Tonje Næss.

Hun kan ikke si nøyaktig hvor lenge de ventende passasjerene må være på Vigra før en ny avgang er klar.

– Det er vanligvis udramatisk ved lynnedslag, men vi må sette sikkerheten først. Det er selvfølgelig beklagelig for passasjerene, sier Næss.