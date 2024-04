Lyngbrann ute av kontroll på Nordmøre

Politiet melder at ein lyng/grasbrann skal vere ute av kontroll i Bøfjordvegen i Surnadal. Naudetatane er på veg til staden. Det skal vere bustadhus i nærleiken. Det er så langt uklart om det er fare for at brannen kan spreie seg.

– Det er rundt 200 kvadratmeter som brenn. Brannvesenet har god kontroll på situasjonen. Det skal ikkje vere ein umiddelbar fare for at brannen skal spreie seg til nærliggande bygningar. Vinden bles i motsett retning, seier Nils Bjerknes, ved 110-sentralen i Møre og Romsdal.