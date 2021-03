Lurte unna moms og skatt

Ein mann i 60-åra frå Sunnmøre er tiltalt for å ha lurt unna 2,5 millionar kroner i moms og skatt. Mannen hadde leiarrolle i fleire ulike firma, og har ifølgje tiltalen gjennom fleire år mellom anna lete vere å rapportere inn kor stor omsetning var.

Han er også skulda for å ha kravd inn moms frå oppdragsgjevarar for over ein million kroner, men stukke pengane i eiga lomme.

Påtalemakta omtalar lovbrota som grove, og rettsaka kjem opp i september.