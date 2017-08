Lundanes fikk problemer

Det ble en fjerdeplass for Norges herrer i verdenscupstafetter i orientering i Latvia i dag, med Olav Lundanes, Magne Dæhli og Eskil Kinneberg. Der Lundanes var best under fredagens mellomdistanse, var det nettopp han som lørdag fikk problemer på 2.-etappen for det norske førstelaget på herresiden da han gikk på en skikkelig bom underveis. – Magne Dæhli og Eskil Kinneberg viser med gode etapper at laget har god moral. Men en trenger tre gode etapper for å være med i toppen under internasjonale stafetter, og i dag hadde vi bare to gode og én under pari. Da blir det for dårlig, sa landslagssjef Kenneth Buch.