Lundanes diska

Orienteringsløparen Olav Lundanes frå Ålesund vart diska under kvalifiseringa i utslagnings-sprinten i verdenscupfinalen i dag. Lundanes gjorde eit sterk løp, men då dei vart gjort avlesning av stemplingsbrikka, viste det seg at han mangla ein post. Lundanes erkjenner at feilen kan kome av at han har nokre manglande rutinar i nettopp sprintorientering.

Lundanes skal springe mellomdistanse på lørdag.