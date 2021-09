Lukka dører under rettsak

Det blir lukka dører under deler av rettsaka mot fastlegen på Sunnmøre som er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre pasientar. Bistandsadvokaten til pasientane, Gerd Haagensen, har bedt om at dei slepp å forklare seg med publikum til stades, og pressa har også fått forbod mot å referere frå detaljar i det dei forklarer. Presseforbundet meiner det er viktig at pressa får vere til stades for å kunne kontrollere rettergangen og domsresultatet. Rettsaka mot fastlegen startar om to veker.