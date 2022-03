Luggen Hårstudio er Årets lærebedrift

Luggen Hårstudio er kåret til Årets lærebedrift i Møre og Romsdal i 2021. Det var 62 nominerte.

Luggen har avdeling i alle de tre byene i fylket, og får prisen for det store fokuset de har på å legge til rette for et godt lærlings- og arbeidsmiljø på alle sine avdelinger.