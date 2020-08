Luftfarten i endring

Helge Orten frå Høgre seier vi må vere førebudde på at det som var det normale i luftfarten ikkje blir det etter koronapandemien. Orten er leiar i Stortingets transportkomite. Flyruter som har vore kommersielt berekraftig vil kanskje ikkje vere det i framtida, og det kan bety at det blir behov for ein meir aktiv stat og ein grunnleggande diskusjon, seier Orten.