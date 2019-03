Luftambulansebasen får refs

Helse Møre og Romsdal må bruke 20 millionar kroner på å betre luftambulansebasen ved sjukehuset i Ålesund – etter krav frå luftfartstilsynet. Tilsynet har vore særleg kritisk til at personellet har fått for lite kvile slik basen er no. Ifølgje Luftfartstilsynet kan tilhøva innebere risiko for flytryggleiken, og krev at manglane må rettast på for at basen kan drivast vidare. For 20 millionar kroner skal blant anna arbeidsdel og kviledel skiljast frå kvarandre. Romma skal støyisolerast og både kontor, lager og verkstader skal utvidast. Luftfartstilsynet har varsla at dei ikkje kan gje løyve til at mannskapet på helikopterbasen brukar anlegget ved Ålesund sjukehus om utbetringane ikkje blir gjennomført. Styret i Helse Møre og Romsdal tek stilling til saka komande veke.