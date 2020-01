Luftambulanse inn i søk

Både redningsskøyta og luftambulansen er satt inn i søk etter at Hovedredningssentralen klokka 19 fikk inn melding fra en person som hadde sett to nødraketter øst for Fosnavåg i Herøy. HRS har også sendt ut mayday til båtene som er i området, men foreløpig er det ingen som har observert noe mistenkelig, forteller Nils-Ole Sunde ved HRS. – Vi er opptatt av at om noen vet noe om dette så må de ta kontakt, sier Sunde.