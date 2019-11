Løyving dempar risiko

Regjeringa foreslår i nysalderinga av 2019-budsjettet at det skal setjast av 715 millionar kroner - slik at det skal bli lettare for fastlegane og kommunane i Midt-Noreg å delta i Helseplattformen.

Helseplattformen er under utvikling, og skal bli ein felles helsejournal for både fastlegar, kommunal helseteneste og sjukehusa.

Målet er å hindre at kommunane som blir med på eit tidleg stadium ikkje må ta risiko dersom det blir kommunar som vel å IKKJE bli med i samarbeidet