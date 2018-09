Løyver meir til Nordøyvegen

Formannskapa i Haram og Sandøy går inn for å løyve eit tilskott på 100 millionar kroner kvar til Nordøyvegen. Pengane skal dekke eit lån fylkeskommunen må ta opp for å få bygd vegen. Frå før har dei to kommunane løyvd tilsamen 160 millionar til same føremålet. Når Haram og Sandøy blir ein del av Nye Ålesund, får den samanslåtte kommunen eit årleg utlegg på 22 millionar kroner for å dekke inn lånet. Rådmann Turid Hanken i Haram seier det er ein plan for korleis dette kan bli dekt inn.