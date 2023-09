Løyver 160 millionar ekstra til Nordøyvegen

Regjeringa løyver 160 millionar ekstra til Nordøyvegen for å kompensere for høgare rente. Dette sa kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik på ein pressekonferanse på Skjeltene ved Nordøyvegen i dag. Pengane kjem som ei ekstraløyving til fylkeskommunen og blir fordelt over to år.