Løysemiddel på skule

Reinhaldspersonell ved Romsdal vidaregåande skole er blitt utsett for løysemiddel som var kasta i ein søppelsekk.

Brannvesenet kom til staden etter at reinhaldspersonell melde frå om at dei var blitt uvel -- på grunn av lukta frå sekken.

Brannvesenet undersøkte innhaldet i sekken og konkluderte med at det var løysemiddel. Dette er no fjerna og faren er over.