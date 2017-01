Lover tiltak etter nok en flom-trussel

På grunn av høy temperatur, snøsmelting og mye nedbør steg Ørskogelva med over en meter i natt. Det flomutsatte industriområdet Valgermo ble nok en gang truet.

Vannet har skapt problemer også andre steder i fylket:

Les: Siste: Kontroll på vannet i Ørskog

– Dramatisk

Ingen av byggene tok inn vann, men det var nære på, opplyser teknisk sjef i Ørskog kommune Jørn Johannesen.

– De berørte opplevde dette som dramatisk og de føler usikkerhet, sier han.

Han lover nå at Ørskog kommune vil sette i verk tiltak.

– Vi vil gå videre på planer vi har med utretting av elveløpet og fjerning av gamle brokar. Vi planlegger også å få på plass en flomvoll, forteller han.

Ifølge Johannesen skal skal alt være på plass til neste flomsesong, det vil si til høsten.

Flere hus berørt

De store vannmassene førte også til at folk fikk vann i kjelleren.

– Det er en gjenganger at folk får vann i kjelleren da mindre elver flommer over. Det er ikke så mange som er berørte. På et konkret område var det tre hus, forteller han.

Brannvesenet rykket ut i natt og hjalp til med å pumpe ut vannet.

Johannesen opplyser at kommunen vil ha beredskap også videre. De har alarm i pumpestasjoner og folk ute på nattestid.

– Så vi har en viss kontroll og oversikt, forteller han.