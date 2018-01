Lover stø kurs i oljepolitikken

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) forsikrer om at oljepolitikken ligger fast, selv med Venstre i regjering. Under Jeløya-forhandlingene sikret Venstre blant annet at Lofoten, Vesterålen, Senja, iskanten, Skagerrak og Mørefeltene ikke skal åpnes for oljevirksomhet de neste årene.– Du må lese plattformen i sin helhet. Det viktigste du kan lese ut av den for olje- og gassektoren er at det er stø kurs, slår Søviknes fast overfor Aftenposten.